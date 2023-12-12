الاتحاد الإيطالي يوقف لوكاكو مهاجم نادي روما

أوقف روميلو لوكاكو مهاجم روما، مباراة واحدة بعد طرده أمام فيورنتينا عقب عرقلته لكريستيان كوامي، في المرحلة الـ15 من الدوري الإيطالي، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي يوم الثلاثاء.

وأشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة للمهاجم البلجيكي الدولي (30 عاما) في الدقيقة 87 خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 الأحد الماضي، ليكمل زملاؤه الدقائق المتبقية بتسعة لاعبين، بعدما كان قد طُرِد البولندي نيكولا زاليفسكي في منتصف الشوط الثاني.

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ولم يصب كوامي بجروح خطيرة إثر تعرضه لتدخل خشن من لوكاكو، لكن كان من المحتمل أن يتم إيقاف المهاجم البلجيكي ثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف.

وسيغيب مهاجم إنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق عن مواجهة بولونيا الأحد المقبل، المتعادل مع روما بعدد النقاط (25 نقطة) في المركز الرابع بالدوري، والفائز بمبارياته الأربع الأخيرة على أرضه.

وتقلصت الخيارات الهجومية للمدرب البرتغالي لنادي روما، جوزيه مورينيو بعد إيقاف لوكاكو، في ظل غياب الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب إصابة عضلية تعرض لها في المباراة الماضية ضد فيورنتينا.

المصدر: وكالات