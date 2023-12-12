أردوغان يتفاعل مع تعرض الحكم الدولي التركي أوموت للاعتداء

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الحكم الدولي لكرة القدم خليل أوموت ملر، معربا له عن أسفه حيال حادث الاعتداء عليه عقب مباراة بالدوري المحلي أمس الاثنين.

وقال مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية يوم الثلاثاء، في بيان، إن أردوغان أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للحكم أوموت ملر، مضيفا أنه أوعز للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

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وتلقى أردوغان معلومات عن الحالة الصحية للحكم التركي منه ومن الأطباء.

وبدوره، أكد رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي، في تصريح صحفي، أن هدف الاتحاد هو أن تستمر كرة القدم في تركيا بالطريقة الصحيحة ودون أي مشاكل.

🤯 قام فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو بضرب حكم المباراة بعد تعادل فريقه في مباراة على ملعبه في الدوري التركي 😱🇹🇷 pic.twitter.com/4eA9kkzJXY — 90+ (@90PlusKora) December 11, 2023

وفي وقت سابق، أعلن أكشي تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية حادثة ضرب الحكم أوموت ملر مع نهاية مباراة أنقرة غوجو وريزة سبور بالدوري المحلي أمس الاثنين.

وكان فاروق قوجة، رئيس نادي أنقرة جوغو، وجه لكمة قوية للحكم أوموت ملر، الذي أدار مواجهة فريقه أمام تشايكور ريزا سبور (1-1)، في الجولة 15 للدوري المحلي.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، حبس ثلاثة مشتبه فيهم بينهم رئيس نادي "أنقرة غوجو" فاروق قوجة، على خلفية الاعتداء بالضرب على الحكم أوموت ملر.

المصدر: الأناضول