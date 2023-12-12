شاهد.. رد فعل بونو لحظة إعلان تتويجه بجائزة أفضل حارس في إفريقيا

احتفل حارس نادي الهلال السعودي والمنتخب المغربي ياسين بونو، مع والدته عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

وأعلن عن تتويج بونو بالجائزة خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الاثنين بمدينة مراكش المغربية لتوزيع جوائزه السنوية.

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ولم يتمكن بونو من حضور الحفل لالتزامه مع فريقه الهلال، الذي لعب ضد التعاون (3-0) أمس الاثنين في ربع نهائي كأس السعودية.

ونشر حساب نادي الهلال على منصة "إكس" فيديو للدولي المغربي وهو يحتفل رفقة والدته وبعض أفراد أسرته لحظة إعلان اسمه فائزا بالجائزة حيث بدأ الجميع بالتصفيق قبل أن يقبل بونو يد ورأس والدته.

وتفوق بونو على المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، والكاميروني أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء تتويج بونو بجائزة أفضل حارس في إفريقيا، بعدما ساهم بتصدياته الخرافية في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022 ببلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وبونو، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" لعام 2023، تألق أيضا مع فريقه السابق إشبيلية الذي توج معه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل أن يرحل عنه في الميركاتو الصيفي الأخير لينضم للهلال.

تجدر الإشارة إلى أن النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي قاد نادي نابولي لنيل لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، توج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية لعام 2023، متفوقا على كل من النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

المصدر: RT