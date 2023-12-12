رونالدو يحتفل بطريقة مميزة بإنجازه في 2023 (فيديو)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر بطريقة مميزة، بوصوله للهدف رقم 50 في العام 2023.

وسجل رونالدو هدفه الـ50 خلال المباراة التي تغلب فيها النصر على مضيفه الشباب 5-2 أمس الاثنين في ربع نهائي كأس السعودية.

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واكتفى رونالدو بتسجيل هدف وحيد (الرابع) أمام الشباب في مباراة سنحت له فيها العديد من فرص التسجيل.

وعقب اللقاء، نشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، ملخصا لأهدافه الـ50 التي سجلها عام 2023، وعلق "انتصار عظيم ويسعدني أن أعلن عن وصولي إلى الهدف 50 خلال عام 2023".

وأضاف: "كل ذلك بفضل الدعم الثابت من زملائي في الفريق والمشجعين وعائلتي".

وأكمل: "لا يزال هناك مجال لتسجيل المزيد من الأهداف خلال هذا العام".

ومازال أمام رونالدو فرصة لزيادة غلته التهديفية في العام 2023 خلال مباريات نادي النصر المتبقية هذا الشهر.

المصدر: RT