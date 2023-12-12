في ليلة "أبطال الملاكمة الدولية".. الروسي باتيرجازييف يخطف لقب بطولة العالم في دبي

أحرز الروسي ألبرت باتيرجازييف لقب بطولة العالم الأولى للرابطة الدولية للملاكمة المحترفة بتغلبه على الكوبي لازارو ألفاريز بالنزال الرئيسي لوزن 60 كغ في النسخة الـ8 من ليلة الأبطال.

وقامت البطولة في صالة الأجندا بدبي، بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف الدول.

وتألق البطل الأولمبي الروسي باتيرجازييف في المواجهة الصعبة مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي ألفاريز محققا الفوز الكامل ومعادلة السجل الشخصي مع ألفاريز 2-2.

وفي بقية المباريات الاحترافية الثلاث التي جرت تحت مظلة الرابطة الدولية للملاكمة، توج الروسي إيفغيني تيشتشينكو بلقب بطل العالم الأول لوزن الجسر وزن 101.6 كغ بفوزه على الألماني ليفون هاكوبيان، بعدما وجه لكمة فنية قاضية لخصمه.

وفي مباراة ثانية تغلب بطل العالم الروسي مسلم جازيماجوميدوف على الألماني أرتور مان في وزن 90.7 كغ بالضربة الفنية القاضية.

وفي المواجهة الاحترافية التي جرت بين الروسي مارك بتروفسكي مع الأسترالي لوكاس براون في وزن فوق 90 كغ، استطاع بتروفسكي حسمها بضربة فنية في الجولة الرابعة، حيث تمسك براون بواسطة الحبال في سقوطه الثالث.

وفي وزن 60 كغ فاز الفرنسي سفيان أوميها بطل العالم لرابطة الملاكمة الدولية ثلاث مرات على الإسباني خوسيه كويليس بروتونز الحائز فضية بطولة أوروبا عام 2022 بإجماع القضاة.

وتم الإعلان خلال "الليلة" أن الأسطورة الإيرلندية في الفنون القتالية المختلطة UFC كونور مكريغور سيتنافس في الليلة القادمة للأبطال ضد نجم MMA الروسي بيتر يان.

المصدر: "اللجنة الإعلامية للبطولة"