كريستيانو رونالدو يرد على "هتافات ميسي" (فيديو)

رد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بسخرية، على محاولات جماهير الشباب استفزازه بترديد اسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي، نجم برشلونة الأسبق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي.

وقاد رونالدو النصر لفوز كاسح على مضيفه الشباب بنتيجة 5-2، مساء الاثنين في قمة مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.



وعند الدقيقة 36 من المباراة، وأثناء توقف اللعب لعلاج أحد لاعبي الشباب، حاولت جماهير أصحاب الأرض استفزاز رونالدو بترديد اسم ميسي، لكن الدون رد بضحكة ساخرة.

وكررت جماهير الشباب التصرف ذاته في الدقيقة 70 من زمن المباراة، فرد النجم البرتغالي هذه المرة بأن طلب منهم أن يرفعوا أصواتهم.

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ردك فعل رونالدو بعد ترديد جماهير الشباب "ميسي" pic.twitter.com/x3WCakJxQr — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) December 11, 2023

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وبعد 4 دقائق فقط من الواقعة، سجل رونالدو الهدف الرابع للنصر في المباراة، وهو أول أهدافه في كأس خادم الحرمين هذا الموسم.

ورفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفا في 22 مباراة لعبها بكل البطولات منذ بداية الموسم.

المصدر: "وسائل إعلام"





