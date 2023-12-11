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النصر يدك شباك الشباب بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس السعودية (فيديو)

الرياضة

النصر يدك شباك الشباب بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس السعودية (فيديو)
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تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "كأس السعودية"، باكتساحه مضيفه الشباب، بنتيجة 5-2 خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الاثنين في ربع نهائي المسابقة.

وسجل خماسية النصر، الإيفواري سيكو فوفانا في الدقيقة 17، والسنغالي ساديو ماني (28)، وعبد الرحمن غريب (45+4)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (74)، ومحمد مران (90+6)، فيما أحرز هدفي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور (24)، وهتان باهبري (90+1).

وبات النصر ثالث فريق يبلغ المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخليج الذي تأهل بعد فوزه اليوم أيضا على أبها بنتيجة 2-1 والهلال المتأهل على حساب التعاون (3-0).

وتأجلت مباراة الاتحاد ضد الفيصلي لمشاركة الأول في كأس العالم للأندية وسيخوض مباراته الأولى في البطولة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الأربعاء.

المصدر: RT

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