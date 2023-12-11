النصر يدك شباك الشباب بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس السعودية (فيديو)
تأهل فريق النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "كأس السعودية"، باكتساحه مضيفه الشباب، بنتيجة 5-2 خلال مباراة جمعت الفريقين يوم الاثنين في ربع نهائي المسابقة.
وسجل خماسية النصر، الإيفواري سيكو فوفانا في الدقيقة 17، والسنغالي ساديو ماني (28)، وعبد الرحمن غريب (45+4)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (74)، ومحمد مران (90+6)، فيما أحرز هدفي الشباب، البرازيلي كارلوس جونيور (24)، وهتان باهبري (90+1).
#النصر يتفوق على #الشباب بخماسية مقابل هدفين .. أهداف المباراة.#كأس_الملك - #الشباب_النصر#الديوانية#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/EMPaGsEKZR— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 11, 2023
بـ 5️⃣ أهداف.. #النصر يكسب #الشباب ويتأهل إلى نصف نهائي #أغلى_الكؤوس 🏆— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#أغلى_الكؤوس#الشباب_النصر | #SSCpic.twitter.com/FdTlcRbrEC
وبات النصر ثالث فريق يبلغ المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخليج الذي تأهل بعد فوزه اليوم أيضا على أبها بنتيجة 2-1 والهلال المتأهل على حساب التعاون (3-0).
وتأجلت مباراة الاتحاد ضد الفيصلي لمشاركة الأول في كأس العالم للأندية وسيخوض مباراته الأولى في البطولة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الأربعاء.
المصدر: RT