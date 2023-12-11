"اليويفا" يعاقب بايرن ميونيخ عشية مواجهته مانشستر يونايتد

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الاثنين، غرامة قدرها 40 ألف يورو على بايرن ميونيخ الألماني بسبب استخدام جماهيره قنابل دخانية خلال مباريات عدة في دوري أبطال أوروبا.

وأشار النادي البافاري في بيان صحفي، إلى أنه تعرض للعقوبة بسبب "استخدام الألعاب النارية والأجهزة النارية المحظورة وإلقاء أشياء من مدرجات جماهير بايرن خلال مباريات دوري أبطال أوروبا"، لا سيما في ملعب "باركن" في كوبنهاغن خلال فوز العملاق البافاري على الفريق المحلي إ ف سي كوبنهاغن 2-1 في أكتوبر الماضي.

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ويخضع بايرن أيضا للحظر مع وقف التنفيذ لمدة عامين على شراء التذاكر لمشجعيه خلال المباراة المقبلة التي تقام خارج ملعبه في دوري الأبطال.

ووجه بايرن يوم الاثنين "نداء عاجلا" إلى جماهيره "للامتناع في المستقبل عن استخدام الألعاب النارية في الملاعب وعن السلوك السيئ".

ويستعد النادي البافاري الذي يتصدر المجموعة الأولى وضمن تأهله مسبقا إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي غدا الثلاثاء، في مباراة في غاية الأهمية بالنسبة للأخير حيث يحتاج للفوز مقابل تعادل كوبنهاغن وغلطة سراي التركي في مباراة أخرى في المجموعة الأولى من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

المصدر: أ ف ب