الهلال يكرم وفادة التعاون بثلاثية ويصعد لنصف نهائي "كأس ملك السعودية"

حجز نادي الهلال مقعده في الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين "كأس ملك السعودية" لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه التعاون بثلاثية دون رد مساء يوم الاثنين.

وسجل ثلاثية الهلال، ميشيل ديلغادو، وألكسندر ميتروفيتش، ومالكوم في الدقائق "45+2" و51 و84 تواليا.

⚽️ الهلال 3×0 التعاون — شاهد أهداف المباراة بتعليق فارس عوض 🎙️



pic.twitter.com/lpCTGsZM2Z — أخبار الهلال (@hilalstuff) December 11, 2023

وحقق الهلال انتصاره الـ17 تواليا في كل البطولات، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس القادم للفريق الصيف الماضي خلفا لرامون دياز.

وبات الهلال ثاني فريق يبلغ المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخليج الذي تأهل بعد فوزه اليوم أيضا على أبها بنتيجة 2-1.

هذا، ويواجه النصر مضيفه الشباب في وقت لاحق اليوم لتحديد المتأهل الثالث، بينما تأجلت مباراة الاتحاد ضد الفيصلي لمشاركة الأول في كأس العالم للأندية وسيخوض مباراته الأولى في البطولة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الأربعاء.

المصدر: RT