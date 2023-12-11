هل يتوج صلاح مجددا ويعادل إنجاز الأساطير؟.. سجل الفائزين بالكرة الذهبية الإفريقية منذ تأسيس الجائزة

يقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يوم الاثنين في حفله السنوي بمدينة مراكش المغربية جائزته المرموقة لأفضل لاعب إفريقي في العام، والمعروفة أكثر باسم الكرة الذهبية الإفريقية.

وجائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة هي جائزة تمنح كل سنة لأفضل لاعب إفريقي ونظمت لأول مرة عام 1970 من طرف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حتى العام 1994، ثم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) من 1992 إلى وقتنا هذا.

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ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في إفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، فيما يحتل أسطورة الكرة الليبيرية جورج ويا وأسطورة الكرة الغانية عبيدي بيليه، المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين بالكرة الذهبية الإفريقية برصيد ثلاث كرات لكل منهما.

ويأتي المصري محمد صلاح، وزميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، ومواطن الأخير الحجي ضيوف، والإيفواري ديديه دروغبا في المركز الثالث، حيث توج كل واحد منهما بالجائزة المرموقة في مناسبتين.

وسيكون بمقدور صلاح الارتقاء إلى مركز الوصافة جنبا إلى جنب مع جورج ويا عبيدي بيليه في حال تتويجه اليوم للمرة الثالثة، حيث يتنافس مع المغربي أشرف حكيمي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان، ومهاجم نادي نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا فيكتور أوسمين.