سان جيرمان وميلان قد يودعان دوري الأبطال مبكرا.. احتمالات التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الأخيرة

تقام غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء آخر مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإجراء لقاءات الجولة السادسة والأخيرة.

وفي ما يأتي احتمالات التأهل إلى دور الـ16 عشية انطلاق الجولة السادسة الأخيرة علما بأن متصدر ووصيف كل مجموعة يضمن تأهله إلى الدور التالي:

Four knockout stage spots still up for grabs 👀#UCLpic.twitter.com/ZxhiJZWUrU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 11, 2023

* المجموعة الأولى

غلطة سراي (تركيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا) - إف سي كوبنهاغن (الدنمارك).

بايرن ميونخ (13 نقطة): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

كوبنهاغن (5): سيتأهل وصيفا للمجموعة إذا فاز على غلطة سراي أو تعادل وفشل يونايتد في الفوز على بايرن. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إذا تعادل وفاز يونايتد، أو إذا خسر هو ويونايتد. يمكنه أيضا احتلال المركز الثالث إذا خسر، وإذا تعادل يونايتد، حيث سيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين على أساس فارق الأهداف، ثم إجمالي الأهداف المسجلة، ثم إجمالي الأهداف المسجلة خارج الملعب (وفقا لهذا المعيار الأخير، سيحتل كوبنهاغن المركز الرابع).

غلطة سراي (5): سيتأهل إذا فاز على كوبنهاغن. سيحتل الأتراك المركز الثالث ويتأهلون إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا لم ينتصروا هم أو يونايتد.

مانشستر يونايتد (4): سيتأهل إذا فاز على بايرن وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل. سيحتل المركز الثالث ويخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز ولم تنته المباراة الأخرى بالتعادل. يمكن أيضا أن يحتل المركز الثالث في حالة التعادل، وإذا خسر كوبنهاغن، فسيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين من خلال فارق الأهداف، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة خارج القواعد (بموجب هذا المعيار، يونايتد سيحتل المركز الثالث).

* المجموعة الثانية

إشبيلية (إسبانيا) - أيندهوفن (هولندا)، أرسنال (إنجلترا) - لنس (فرنسا).

أرسنال (12): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

أيندهوفن (8): ضمن تأهله ووصافة المجموعة.

لنس (5): سيحتل الفريق الفرنسي المركز الثالث ويخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا تجنب الهزيمة أمام إشبيلية.

إشبيلية (2): سيحتل الفريق الأندلسي المركز الثالث وخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على لنس.

* المجموعة الثالثة

ريال مدريد (إسبانيا) - نابولي (إيطاليا)، براغا (البرتغال) - أونيون برلين (ألمانيا).

ريال مدريد (15): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.

نابولي (7): سيتأهل إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك، سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدوري الأوروبي.

براغا (4): سيتأهل إذا فاز على نابولي بفارق هدفين أو أكثر. سيحتل الفريق البرتغالي المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز بفارق هدف واحد أو تعادل، أو حتى خسر بشرط عدم فوز أونيون برلين على ريال مدريد.

أونيون برلين (2): سيحتل الفريق الألماني المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على ريال مدريد وتغلب نابولي على براغا.

* المجموعة الرابعة

ريال سوسييداد (إسبانيا) - سالزبورغ (النمسا)، بنفيكا (البرتغال) - إنتر (إيطاليا).

ريال سوسييداد وإنتر (11): ضمنا التأهل إلى دور الـ16. سيتصدر الإسبان المجموعة إذا تجنبوا الهزيمة أمام إنتر الذي سينتزع المركز الأول إذا فاز على ضيوفه.

سالزبورغ (4): سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا تجنب الهزيمة أمام بنفيكا بفارق هدفين أو أكثر.

بنفيكا (1): سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز على سالزبورغ بفارق هدفين أو أكثر.

* المجموعة الخامسة

لاتسيو (إيطاليا) - سلتيك (اسكتلندا)، فينورد (هولندا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

أتلتيكو مدريد (11): ضمن التأهل. سيتصدر المجموعة إذا تجنب الهزيمة أمام لاتسيو.

لاتسيو (10): ضمن التأهل. سيتصدر إذا فاز على أتلتيكو مدريد.

فينورد (6): ضمن المركز الثالث والتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي.

سلتيك (1): خرج خالي الوفاض وسينهي دور المجموعات في المركز الرابع الأخير.

* المجموعة السادسة

ميلان (إيطاليا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا) - نيوكاسل يونايتد (إنجلترا).

دورتموند (10): ضمن تأهله. سيضمن الصدارة إذا تجنب الخسارة أمام سان جيرمان.

سان جيرمان (7): سيتأهل إذا فاز على دورتموند. إذا تعادل ولم يفز نيوكاسل على ميلان، أو حتى إذا خسر بشرط انتهاء مباراة نيوكاسل وميلان بالتعادل. وبخلاف ذلك، سيحتل باريس المركز الثالث ويتنافس في ملحق الدوري الأوروبي.

نيوكاسل (5): سيتأهل إذا فاز على ميلان ولم يتغلب باريس على دورتموند. سيحتل الفريق الإنجليزي المركز الثالث وسيتنافس في ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز هو وباريس أو إذا تعادلا.

ميلان (5): سيتأهل إذا فاز على نيوكاسل وخسر باريس أمام دورتموند. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز وتجنب باريس الهزيمة.

* المجموعة السابعة

يونغ بويز (سويسرا) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا) - لايبزيغ (ألمانيا)

مانشستر سيتي (15): ضمن تأهله والصدارة.

لايبزيغ (9): ضمن تأهله والمركز الثاني.

يونغ بويز (4): ضمن المركز الثالث وخوض ملحق الدوري الأوروبي.

النجم الأحمر (1): خرج خالي الوفاض بإنهائه دور المجموعات في المركز الرابع

* المجموعة الثامنة

شاختيور دونيتسك - أنتويرب (بلجيكا)، برشلونة (إسبانيا) - بورتو (البرتغال)

برشلونة (12): ضمن تأهله. سيتصدر المجموعة إذا تجنب الهزيمة أمام أنتويرب أو إذا لم يفز شاختيور على بورتو. وفي حالة خسارة برشلونة وفوز شاختيور، سيتم بعد ذلك تحديد الترتيب النهائي للفريقين بفارق الأهداف، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض.

بورتو (9): سيتأهل إذا تجنب الهزيمة أمام شاختيور.

شاختيور (9): سيتأهل إذا فاز على بورتو.

أنتويرب (0): خرج خالي الوفاض بإنهائه دور المجموعات في المركز الرابع

المصدر: RT + وكالات