عقوبات لجنة الانضباط السعودية .. رقم مرعب للنصر وجاره الأهلي

جمعت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي 3.3 مليون ريال سعودي جراء قراراتها العقابية بحق الأندية، بعد مرور 15 جولة فقط من عمر دوري روشن.

ونشرت صحيفة الاقتصادية السعودية تقريرا تناول أبرز الأرقام الخاصة بتلك العقوبات، مشيرة إلى أن النصر هو الأكثر تعرضا للقرارات العقابية بواقع 15 قرارا، وقد كلفته 310.625 ريال سعودي.

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النادي الأهلي دفع ذات المبلغ الذي دفعه الفريق العاصمي، فيما كان الشباب الأكثر تضررا على الصعيد المالي بدفعه 415 ألف ريال سعودي، بينما لم يدفع الهلال سوى 190 ألف ريال.

ضمك والخليج والفيحاء كانوا الأقل تعرضا للعقوبات بواقع قرار واحد فقط، فيما كان الأخير الأقل دفعا للغرامات، حيث لم يغرم سوى 5 آلاف ريال سعودي.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر.

المصدر: "وسائل إعلام"