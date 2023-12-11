تشكيل الأحلام.. بنزيما يتجاهل رونالدو وميسي (فيديو)
كشف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، تشكيل أحلامه، الذي شهد تواجد البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الأسبق.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الأحد، مقطع فيديو يكشف فيه كريم بنزيما عن أفضل 11 لاعبا عبر التاريخ، من وجهة نظره.
وشهد تشكيل أحلام بنزيما تواجد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق.
وتجاهل بنزيما، الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، علما بأنه كون ثنائية مميزة مع نجم النصر السعودي لسنوات عديدة في ريال مدريد.
تعرف على تشكيلة احلام الاسطورة بنزيما 🟡⚫️#النمور_في_المونديال#TigersInCWCpic.twitter.com/HVPjPLMOaG— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 10, 2023
وجاء تشكيل أحلام بنزيما على النحو التالي:
- حراسة المرمى: مانويل نوير
- الدفاع: داني ألفيس، بيبي، سيرجيو راموس، مارسيلو
- الوسط: بول بوجبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان
- الهجوم: كريم بنزيما، رونالدو داليما.
المصدر: twitter/ittihad