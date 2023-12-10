الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يهزم ألميريا ويرتقي إلى المركز الثالث

صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث مؤقتا، بعد فوزه على ضيفه ألميريا 2-1 ضمن المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في انتظار لقاء برشلونة أمام جيرونا في ختام مباريات اليوم.

وسجل ألفارو موراتا الهدف الأول في الدقيقة 17 وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني (22)، فيما سجل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا (62).

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وقلص أتلتيكو الفارق مع جاره المتصدر ريال مدريد الذي تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 أمس السبت، إلى خمس نقاط قبل مباراة برشلونة (الرابع مع 34 نقطة) أمام جيرونا (الثاني مع 38 نقطة) والذي قد يتصدر بفارق نقطة عن ريال مدريد، في حال فوزه على جاره الكتالوني.

ويأتي فوز أتلتيكو قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.

في المقابل، فشل ألميريا في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار (4 تعادلات و12 خسارة) في الدوريات الخمسة الكبرى، ليتذيل ترتيب الدوري الإسباني برصيد أربع نقاط.

المصدر: وكالات