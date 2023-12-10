برشلونة يعلن غياب لاعبه ألونسو عن موقعة جيرونا في ديربي كتالونيا

يغيب مدافع نادي برشلونة ماركوس ألونسو عن ديربي كتالونيا ضد جيرونا، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، في منافسات المرحلة السادسة عشرة مساء اليوم الأحد بسبب آلام في الظهر.

وقال نادي برشلونة في بيان، إن ألونسو الذي غاب عن الفوز على أتلتيكو مدريد 1-0 في المرحلة الماضية "يعاني من آلام أسفل الظهر" من دون أن يحدد حامل لقب الدوري مدة غيابه، مشيرا إلى أن "تطوره يحدد إمكانية توفره (للعب) لاحقا".

LATEST NEWS | First team player Marcos Alonso has lower back pain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/xAW04NQTNH — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2023

وينضم ألونسو (32 عاما) في قائمة الغائبين إلى حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي خضع لجراحة جراء إصابة في أسفل الظهر وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية فبراير المقبل، والمدافع إينيغو مارتينيس المصاب في فخذه الأيمن.

ويملك جيرونا فرصة الارتقاء إلى قمة ترتيب الدوري الإسباني على حساب ريال مدريد المتصدر بفارق نقطة والذي تعادل مع ريال بيتيس 1-1 أمس السبت، في حال فوزه على برشلونة الثالث (34 نقطة) على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي.

المصدر: وكالات