دوري أبطال إفريقيا.. الوداد ينعش حظوظه بهدف "قاتل" في شباك سيمبا

أنعش الوداد المغربي آماله في حجز إحدى بطاقتي المجموعة الثانية بفوزه في الرمق الأخير على ضيفه سيمبا التنزاني 1-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل الجزائري زكريا دراوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع على ملعب مراكش الكبير بدلا من ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الذي يخضع لإعادة التأهيل تحضيرا لاستضافة المملكة لنهائيات كأس إفريقيا 2025.

بهدف زكريا دراوي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، الوداد ينجح في حصد أول فوز له بالمجموعة الثانية على حساب سيمبا! 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #WACSSCpic.twitter.com/hxVEwKavid — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 9, 2023

وحصد الفريق المغربي "وداد الأمة" نقاطه الأولى قاريا هذا الموسم، بعدما تلقى خسارتين مفاجئتين في الجولتين السابقتين.

وارتفع رصيد الوداد إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث للمجموعة الثانية، بفارق أربع نقاط عن المتصدر أسيك ميموزا الايفواري بينما تجمد رصيد سيمبا عند نقطتين في ذيل المجموعة.

وقدم فريق المدرب عادل رمزي أداء جيدا بالمقارنة مع مباراتيه السابقتين، فتنفس الصعداء في المسابقة القارية إذ يسعى لحصد اللقب الرابع في تاريخه.

المصدر: وكالات