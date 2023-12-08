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لأول مرة في التاريخ.. روسية تشارك في جولة الاتحاد الدولي للغولف

الرياضة

لأول مرة في التاريخ.. روسية تشارك في جولة الاتحاد الدولي للغولف
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أصبحت الروسية ناتاليا جوسيفا عضوا دائما في جولة رابطة محترفات الغولف للسيدات.

ولأول مرة في التاريخ، ستلعب إمرأة روسية في هذه البطولة الدولية.

وكتبت جوسيفا البالغة 20 عاما عبر حسابها على "إنستغرام" أنها متحمسة للمرحلة التالية من الحياة واللعب مع أفضل اللاعبات في العالم، وشكرت المدرب وأفراد العائلة الذين كانوا معها خلال أصعب الأوقات.

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في سبتمبر الفائت فازت جوسيفا ببطولة الصحراء السوداء، ثاني أهم جولة نسائية في الولايات المتحدة.

وبحسب ماتش تي في، لتحصل على عدد كبير من النقاط المؤهلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

في 6 مايو، سمح الاتحاد الدولي للغولف للروس بالمشاركة في البطولات بشكل محايد.

المصدر: RT

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