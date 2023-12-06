زينيت الروسي يطرح بيع تذاكر المباريات بـ"الدين"

بدأ نادي زينيت بطرسبورغ الروسي لكرة القدم، في بيع تذاكر مباريات الفريق والتذاكر الموسمية بالدين، وفقا لحساب النادي على "تيلغرام".

ويعرض الفريق إصدار قرض لمدة تتراوح من 6 إلى 36 شهرا، والحد الأدنى لمبلغ الشراء هو 2000 روبل.

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ويشار إلى أن هذا سيسمح للجماهير بالحصول على المقاعد الأكثر راحة في الملعب، فضلا عن المشاركة في البرنامج الترفيهي وجلسة التوقيع للاعبي زينيت.

وعقب 17 مباراة في الدوري الروسي الممتاز، يحتل زينيت المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة.

وفي موسم الماضي توج زينيت بطلا لروسيا للمرة الخامسة على التوالي، بقيادة المدرب الروسي سيرغي سيماك.

المصدر: RT