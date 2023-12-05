بعد 14 عاما.. إقالة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي من منصبه

صوتت الهيئة العامة للجنة الأولمبية العراقية، اليوم الثلاثاء، على إقالة رئيس اللجنة الحارس الدولي السابق رعد حمودي من منصبه خلال اجتماع استثنائي.

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وصوت 25 عضوا على إقالة حمودي مقابل صوتين لصالحه مع وجود ورقة بيضاء واحدة.

وغادر رئيس اللجنة الأولمبية، الذي يواجه اتهامات تتعلق بخروقات مالية دافع عنها خلال الاجتماع الاستثنائي، القاعة احتجاجا على مقترح حجب الثقة عنه، فضلا عن انسحاب 4 أعضاء من الهيئة العامة قبل بدء عملية التصويت.

وذكر أحد اعضاء الهيئة العامة للجنة الأولمبية أن "25 عضوا صوتوا لإقالة حمودي مقابل صوتين لصالحه ووجود ورقة بيضاء واحدة، وغادر 4 أعضاء قاعة الاجتماع قبل بدء عملية التصويت فضلا عن رئيس اللجنة".

وأضاف "سيتولى النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن مهمة رئاسة اللجنة بالوكالة حسب النظام الداخلي، وبعد عملية تصويت سري حددت الهيئة العامة العاشر من فبراير المقبل موعدا لانتخاب رئيس جديد للجنة، بعد وصول موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الاجراءات".

واختير حمودي، الحارس السابق للمنتخب العراقي وقائده في مونديال 1986 في المكسيك، لرئاسة اللجنة الأولمبية عام 2009، وتولى هذا المنصب قرابة 14 عاما.

وخسر حمودي منصبه في الانتخابات التي جرت في الرابع عشر من نوفمبر 2020، والتي فاز بها الرئيس السابق لاتحاد السباحة سرمد عبد الإله، قبل أن يقصى الأخير نتيجة عدم اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية بتلك الانتخابات بسبب اعتراضات قضائية ضد الرئيس الجديد.

المصدر: أ ف ب