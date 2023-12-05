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كأس روسيا الشتوي في أبوظبي

الرياضة

كأس روسيا الشتوي في أبوظبي
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أعلن رئيس رابطة الدوري الروسي ألكسندر ألييف، أن مسابقة كأس روسيا الشتوي لكرة القدم، ستقام في الفترة من 1 إلى 15 فبراير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال ألييف: "نحن نكمل العمل على تحضيرات كأس روسيا الشتوي وما زلنا بانتظار تأكيد فريق أجنبي واحد".

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وتابع: "عندما نقرر، سنعلن رسميا عن الفرق المشاركة والجدول، الآن أستطيع أن أقول إن البطولة ستقام في أبو ظبي في الفترة من 1 إلى 15 فبراير".

وكان رئيس رابطة الدوري الروسي أكد، في 23 أكتوبر، أن أربعة فرق ستشارك في البطولة من بينهم فرق أجنبية.

يذكر أنه سبق لمدينة أبو ظبي استضافت الحدث العام الماضي في الفترة من 2 إلى 11 فبراير 2023، وشارك وقتها كل من الأندية التالية: سبارتاك موسكو وروستوف وكراسنودار وسوتشي، وكان الفائز في المسابقة الودية سبارتاك.

المصدر: "وكالة تاس"

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