تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة منتظرة بملعب الهلال في موسم الرياض

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الثلاثاء، عن مفاجأة جديدة منتظرة في ملعب "المملكة أرينا"، من الوزارة لنادي الهلال، سيتم تطبيقها في لقاء "كأس موسم الرياض".

ومن المقرر أن يجمع كأس موسم الرياض، نجوم الهلال والنصر بنجوم إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وفقا لما أعلنه آل الشيخ، وإن كان النادي الأمريكي نفى بعد ذلك هذه الأنباء، وحتى الآن لم تتضح الصورة أو يحسم الأمر.

بسمع نصيحة سلطان وبنوصل الاضاءه ل اكثر من ٣٣٠٠ لوكس عشان ننقل بطولة كاس موسم الرياض 4K من المملكه ارينا 🔥💪🏻🇸🇦 pic.twitter.com/NDK8tihpby — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 4, 2023

إقرأ المزيد

إلا أن رئيس الترفيه اليوم بشكل رسمي أعلن أن الملعب سيتم تزويده بإضاءات تصل لأكثر من 3300 "لوكس"، كي يتم نقل مباراة كأس موسم الرياض بجودة 4K.

ولم يكتف المستشار بالكشف عن تلك المفاجأة فقط، إنما نشر صورة محمد الخريجي، رئيس شركة الوسائل الراعية لنادي النصر ومن تولى مهمة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعلى وجهه ابتسامة عريضة، معلقا: "وجه الخريجي يوم عرف أن إضاءة المملكة أرينا الأعلى في المنطقة".

وتأتي هذه السخرية أيضا كون شركة الخريجي هي المالكة لاستاد "الأول بارك" الذي ينتفع به النصر حاليا، والذي اشتكى الكثيرون من ضعف الإضاءة به.

المصدر: goal