كلوب يعلق على الفوز الدرامي لليفربول على فولهام

أعرب المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه فريقه على حساب فولهام، يوم الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزا دراماتيكيا على حساب ضيفه فولهام بنتيجة 4-3.

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ونجح ليفربول في قلب تأخره بنتيجة 2-3 في الدقائق الأخيرة من المباراة، للتقدم بنتيجة 4-3، في ظرف دقيقة واحدة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "لا أعتقد أنني رأيت من قبل مباراة بهذا القدر من الأهداف الجميلة، لكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كدنا أن نفقد النقاط الثلاث".

وأضاف: "في الشوط الأول، سجلنا الأهداف، لكن الدفاع كان فظيعا".

وتابع المدرب الألماني: "مباريات كرة القدم تحسم بالتفاصيل. لعبنا بشكل جيد حقا، ونفذنا الكثير من الجمل الجيدة، لكن النتيجة كانت 2-2 في الشوط الأول واستحققنا ذلك".

وأكمل: "لقد كانوا هناك وسجلوا هدفا رائعا وتقدموا في النتيجة 3-2، وأعتقد كل من يرتدي قميص فولهام أن الأمور قد انتهت، ثم عدنا مع اثنين من اللاعبين العالميين".

وواصل: "لقد قمنا بتغيير الطريقة عدة مرات.. كانت هناك لحظات صعبة، لقد كانت لديهم (لاعبو فولهام) رغبة جيدة حقا، وعندما فقدنا الزخم كانوا هناك وسببوا لنا مشاكل".

وختم: "علينا أن نتجاوز هذا، لقد كانت هذه بداية جيدة لهذه الفترة المزدحمة".

وبهذا الفوز، ارتقى ليفربول للمركز الثاني مؤقتا، برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 15 نقطة، في المركز الـ14.

المصدر: وكالات