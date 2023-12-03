الدوري الروسي.. لوكوموتيف يهزم زينيت بثلاثية

تغلب نادي لوكوموتيف موسكو على ضيفه زينيت بطرسبرغ بنتيجة 3-1 في مباراة جمعتهما يوم الأحد في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية لوكوموتيف، حارس مرمى زينيت ميخائيل كيرزاكوف بالخطأ في مرماه، ماكسيم غلوشينكوف، وناير تيكنيزيان في الدقائق 8، 59، 88 على الترتيب.

في حين، سجل ماتيو كاسييرا هدف زينت الوحيد في الدقيقة 41.

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ورفع لوكوموتيف رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد زينيت عند 33 نقطة وتراجع إلى المرتبة الثانية على بعد نقطتين من المتصدر الجديد كراسنودار.

المصدر:interfax