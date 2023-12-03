لاعب تسيسكا موسكو يحتفل بطريقة مميزة بهدفه في شباك روستوف

تغلب نادي تسيسكا موسكو على ضيفه روستوف بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وعلى الرغم من تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، أقيمت المباراة في موعدها (الثانية ظهرا بتوقيت موسكو)، واضطر طاقم الملعب إلى إزالة الثلوج من منطقة الجزاء خلال المباراة.

Зима хотела помешать проведению матча ЦСКА – «Ростов»



Однако игру решили не отменять.



Московский клуб так обрадовался снегу, что ведёт со счётом 1:0. pic.twitter.com/QW5AHYlURA — Абзац (@absatzmediaa) December 3, 2023

وسجل المهاجم فيودر تشالوف، هدف التقدم لتسيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، ثم ضاعف لاعب الوسط التشيلي فيكتور مينديز النتيجة لفريق العاصمة الروسية في الدقيقة 68، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

😀 Виктор Мендес забил «Ростову» и нырнул в сугроб.



😉 В Чили он такого точно не видел. pic.twitter.com/16nr4lbgqT — Телеспорт (@telesporttv) December 3, 2023

واحتفل اللاعب التشيلي بهدفه بطريقة تتناسب مع الظروف التي جرت فيها المباراة، حيث ركض إلى جنب الملعب ثم غاص وسط الثلوج الكثيفة.

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 28 نقطة وارتقى للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد روستوف عند 20 نقطة وبقي المركز الـ11.

المصدر: RT