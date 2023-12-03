لاعب تسيسكا موسكو يحتفل بطريقة مميزة بهدفه في شباك روستوف
تغلب نادي تسيسكا موسكو على ضيفه روستوف بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وعلى الرغم من تساقط الثلوج بكثافة في موسكو، أقيمت المباراة في موعدها (الثانية ظهرا بتوقيت موسكو)، واضطر طاقم الملعب إلى إزالة الثلوج من منطقة الجزاء خلال المباراة.
Зима хотела помешать проведению матча ЦСКА – «Ростов»— Абзац (@absatzmediaa) December 3, 2023
Однако игру решили не отменять.
Московский клуб так обрадовался снегу, что ведёт со счётом 1:0. pic.twitter.com/QW5AHYlURA
وسجل المهاجم فيودر تشالوف، هدف التقدم لتسيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، ثم ضاعف لاعب الوسط التشيلي فيكتور مينديز النتيجة لفريق العاصمة الروسية في الدقيقة 68، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
😀 Виктор Мендес забил «Ростову» и нырнул в сугроб.— Телеспорт (@telesporttv) December 3, 2023
😉 В Чили он такого точно не видел. pic.twitter.com/16nr4lbgqT
واحتفل اللاعب التشيلي بهدفه بطريقة تتناسب مع الظروف التي جرت فيها المباراة، حيث ركض إلى جنب الملعب ثم غاص وسط الثلوج الكثيفة.
وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 28 نقطة وارتقى للمركز الخامس، بينما تجمد رصيد روستوف عند 20 نقطة وبقي المركز الـ11.
المصدر: RT