نانت يعلن وفاة أحد مشجعيه بعد تعرضه لإصابة قاتلة قبل لقاء نيس

أعلن نادي نانت أن أحد مشجعيه توفي بعد اعتداء سبق المباراة التي فاز بها بهدف نظيف على نيس في الدوري الفرنسي أمس السبت، وسط تقارير عن تعرض المشجع للطعن.

وأضاف نانت في بيان يوم الأحد، أن المشجع أصيب "بإصابة قاتلة" بالقرب من ملعب النادي.

📄 Communiqué du Club. — FC Nantes (@FCNantes) December 3, 2023

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن المشجع كان عضوا في مجموعة "لوار"، المجموعة الرئيسية من المشجعين المتعصبين في نانت.

وقال نانت إن مكتب المدعي العام بدأ تحقيقا في "حادثة القتل العمد".

وبدورها، عبرت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا، عن "حزنها الشديد" في رسالة نشرتها على منصة "إكس"، في حين أرسلت رابطة الدوري الفرنسي تعازيها إلى عائلة المشجع والنادي.

وتصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم عناوين الأخبار لأسباب غير لائقة هذا الموسم بعد تصاعد أعمال العنف في الملاعب.

المصدر: أ ب