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الكشف عن سر الأصوات الغامضة في قرعة "يورو 2024"

الرياضة

الكشف عن سر الأصوات الغامضة في قرعة
AP
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شهدت مراسم سحب قرعة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للرجال "يورو 2024"، أمس السبت، صدور أصوات غامضة تنافست على جذب الانتباه مع قراءة أسماء المنتخبات المشاركة في البطولة على المسرح.

وسمع بوضوح لعدة دقائق أصوات بدت وكأنها إيحاءات جنسية، خلال المراسم التي تم بثها على الهواء من قاعة الحفلات الموسيقية في مدينة هامبورغ الألمانية.

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وادعى أحد المخادعين البريطانيين مسؤوليته عن الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر لقطات لنفسه وهو يجري مكالمات بهاتف محمول لتفعيل نغمة رنين في المكان الذي كان يتمتع بصوتيات ممتازة.

ووصف "المخادع" وهو صانع محتوى على موقع "يوتيوب"، تلك الواقعة بالمقلب، واعتبر أن ما قام به مجرد دعابة ليس إلا.

ولا تعد واقعة أمس هي الأزمة الأولى من نوعها في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، حيث تسببت أصوات مماثلة في تعطيل البث المباشر لمباراة كرة قدم جمعت بين فريقي ولفرهامبتون وليفربول في يناير الماضي.

وتبين وقتها أن الأمر كان مجرد دعابة باستخدام هاتف محمول بجوار الاستوديو.

المصدر: وكالات

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