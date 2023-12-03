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صلاح يطارد رقمين قياسيين في مباراة ليفربول وفولهام

الرياضة

صلاح يطارد رقمين قياسيين في مباراة ليفربول وفولهام
AP
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سيكون محمد صلاح على موعد مع تسجيل رقمين قياسيين في مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه فولهام مساء اليوم الأحد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي، إذا تمكن النجم المصري من هز الشباك.

وذكرت شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن صلاح سيصبح أول لاعب إفريقي يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي، حال نجاحه في هز شباك فولهام.

وأضافت الشبكة "محمد صلاح سيصبح أيضا، أول لاعب غير بريطاني، يصل عدد أهدافه مع ليفربول إلى 200 هدف في كافة المسابقات".

وكشفت "سكواكا" عن معلومة أخرى مثيرة عن صلاح، حيث قالت، إن 50 بالمئة من البطاقات الصفراء التي حصل عليها النجم المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت بسبب خلع قميصه (خلال احتفاله بأهدافه).

ويحتل صلاح حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف، خلف مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يتصدر القائمة بـ14 هدفا.

أما ليفربول، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال الذي لعب مباراة أكثر من "الريدز".

المصدر: "سكواكا"

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