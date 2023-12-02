الدوري الإنجليزي.. أرسنال يعزز صدارته بفوزه على ولفرهامبتون

عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 في افتتاح المرحلة الـ14 يوم السبت.

وسجل هدفي "الغانرز" كل من بوكايو ساكا والنروجي مارتن أوديغار في الدقيقتين 6 و13، قبل أن يقلص البرازيلي ماتياس كونيا الفارق لولفرهامبتون (86).

وهذا الفوز هو الخامس تواليا لأرسنال في مختلف المسابقات بعد فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في منتصف الأسبوع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي حسم من خلاله تأهله إلى الأدوار الإقصائية، والرابع تواليا في الدوري المحلي.

وبانتظار مباراة مانشستر سيتي الثاني أمام توتنهام هوتسبير الخامس غدا الأحد، بات أرسنال الباحث عن لقبه الأول في البرميرليغ منذ العام 2004، يتقدم بأربع نقاط في صدارة الترتيب بـ33 نقطة مقابل 29 لمان سيتي و28 لليفربول الثالث الذي يواجه فولهام غدا الأحد أيضا.

أما ولفرهامبتون، فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: وكالات