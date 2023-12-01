بعد أن أهانه ميسي.. أسطورة ليفربول يدلي بتصريحات مفاجئة بشأن الأفضل بين "البرغوث" ورونالدو (فيديو)

كشف المدافع الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة نادي ليفربول، جيمي كاراغر، بشكل صريح عن رأيه بشأن اللاعب "الأعظم" بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخلال ظهوره مع شبكة "سي بي إس سبورتس" لتحليل مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، سئل كاراغر عن الجدل الدائم بشأن اللاعب الأعظم بين ميسي ورونالدو، فأجاب الدولي الإنجليزي السابق قائلا "بكل تأكيد ليونيل ميسي لاعب أفضل من كريستيانو رونالدو".

Liverpool legend Jamie Carragher on Messi and Ronaldo🗣️: “There was never a discussion and Ronaldo was not close in any way to Messi.”



Every sensible person knows this. pic.twitter.com/zwZykdi0Z1 — 𝐁𝐈𝐆 𝐖𝐇𝐀𝐋𝐄𝐒⚡ (@adewalegangan) November 30, 2023

وأكد كاراغر أنه "لا يوجد أي جدال بخصوص هذا الأمر، كريستيانو ليس قريبا حتى من مستوى ميسي".

وأوضح: "رونالدو هو أحد أعظم الهدافين في كل العصور، لكن ميسي هو أعظم لاعب في كل العصور".

https://arabic.rt.com/sport/1516992-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84/

والمفاجئ في تصريحات كاراغر أنه امتدح ميسي بعد أن قام الأخير بإهانته.

وكشف كاراغر العام الماضي، أن ميسي أرسل له رسالة خاصة على "إنستغرام"، بعد أن انتقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث وصفه الأسطورة الأرجنتينية بـ"الحمار".

وسبق لكاراغر أيضا أن تعرض لموقف محرج مع رونالدو، عندما كان الأول يشتغل كمحلل لشبكة "سكاي سبورتس" والثاني لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد.

وقبيل انطلاق إحدى مباريات مانشستر يونايتد في عام 2022، رصدت عدسات المصورين تجاهل رونالدو لمصافحة كاراغر، رغم مصافحته لباقي زملائه المحللين.

المصدر: ميرور