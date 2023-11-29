أول تعليق لمبابي بعد تعثر سان جيرمان أمام نيوكاسل

اعتبر مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أنه كان بإمكانه القيام بالمزيد خلال المباراة التي تعثر فيها فريقه بالتعادل 1-1 أمام ضيفه نيوكاسل أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وشارك مبابي أساسيا في المباراة ولعب جميع دقائقها، ونجح في تسجيل هدف التعادل للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن قبل إحرازه هذا الهدف، كان المهاجم الفرنسي الدولي قد أهدر فرصتين سانحتين.

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وبعد المباراة، قال مبابي في تصريحات لشبكة "RMC Sport": "أحاول أن أكون في أفضل حالاتي كل ليلة لأكون مفيدا لفريقي.. وظيفتي هي تسجيل الأهداف، لكنني أعتقد أنه كان بإمكاني مساعدة فريقي بشكل أكبر (في لقاء نيوكاسل)، لقد أتيحت لي الكثير من الفرص".

🎙 Mbappé : "J'essaie d'être à mon meilleur niveau tous les soirs pour être important pour mon équipe nationale, pour mon club, c'est mon travail de marquer des buts, mais je pense que j’aurais pu aider davantage mon équipe, j'ai eu beaucoup d'occasions."https://t.co/v1KBZX1vle — RMC Sport (@RMCsport) November 29, 2023

وأضاف: "أي شخص سيرى أننا سيطرنا كما يجب وحصلنا على العديد من الفرص للتسجيل، الآن أمامنا مباراة واحدة فقط متبقية وهدفنا هو الصعود في المركز الأول بالمجموعة، لذلك الرسالة واضحة بضرورة الفوز على بوروسيا دورتموند" في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر والمتأهل سلفا، بينما يأتي كل من نيوكاسل وميلان بالمركزين الثالث والرابع بخمس نقاط لكل منهما.

المصدر: "RMC Sport"