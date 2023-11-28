في سيناريو غريب.. سالم الدوسري يهدر ركلتي جزاء ثم يسجل هدفا مذهلا (فيديو)

ضمن الهلال السعودي، تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بفوزه على مضيفه نافباخور الأوزبكستاني 2-0 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وأحرز البرازيلي مالكولم أوليفيرا الهدف الأول للهلال في الدقيقة 68، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسجيله لهدف مذهل في الدقيقة 85، وذلك بعد أن أهدر ركلتي جزاء الأولى في الدقيقة 11، والثانية في الدقيقة 68 والتي استغل مالكولم ارتدادها وافتتح منها التسجيل.

الف مبروك الفوز والتأهل للزعماء ..

هدف #سالم_الدوسري

حكايه ثانيه 👏

والقادم اجمل ان شاء الله #الهلال_نافباخورpic.twitter.com/V1iva78dZC — سعود عبدالله الحماد (@saud_alhammad) November 28, 2023

🎥 هدف عااااالمي من سالم الدوسري 💙💙💙💙 pic.twitter.com/22upJuzagt — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 28, 2023

هدف الدوسري جاء بتسديدة رائعة ومتقنة من منتصف ملعب نافباخور مستغلا تقدم الحارس الأوزبكي لتسقط الكرة في المرمى.

المصدر: RT