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في سيناريو غريب.. سالم الدوسري يهدر ركلتي جزاء ثم يسجل هدفا مذهلا (فيديو)

الرياضة

في سيناريو غريب.. سالم الدوسري يهدر ركلتي جزاء ثم يسجل هدفا مذهلا (فيديو)
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ضمن الهلال السعودي، تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بفوزه على مضيفه نافباخور الأوزبكستاني 2-0 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وأحرز البرازيلي مالكولم أوليفيرا الهدف الأول للهلال في الدقيقة 68، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسجيله لهدف مذهل في الدقيقة 85، وذلك بعد أن أهدر ركلتي جزاء الأولى في الدقيقة 11، والثانية في الدقيقة 68 والتي استغل مالكولم ارتدادها وافتتح منها التسجيل.

هدف الدوسري جاء بتسديدة رائعة ومتقنة من منتصف ملعب نافباخور مستغلا تقدم الحارس الأوزبكي لتسقط الكرة في المرمى.

المصدر: RT

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