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عمر صادق يسجل هدفا عالميا في شباك إشبيلية (فيديو)

الرياضة

عمر صادق يسجل هدفا عالميا في شباك إشبيلية (فيديو)
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أحرز النجم النيجيري عمر صادق هدفا رائعا خلال لقاء فريقه ريال سوسييداد ضد ضيفه إشبيلية أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف عمر صادق في الدقيقة 22 بعد أن راوغ لاعبين اثنين من نادي إشبيلية قبل أن يطلق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك الفريق الأندلسي.

وساهم المهاجم النيجيري بهذا الهدف في فوز ريال سوسييداد على نظيره إشبيلية بهدفين لواحد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سوسييداد، الذي حقق فوزه السابع في الدوري هذا الموسم، إلى 25 نقطة في المركز الخامس، في حين توقف رصيد إشبيلية، الذي ابتعد عن طريق الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي بالمسابقة، عند 12 نقطة في المركز الـ15.

المصدر: RT

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