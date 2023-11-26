التعادل سيد الموقف في موقعة "السيدة العجوز" و"الأفاعي"

ساد التعادل الإيجابي (1-1) مباراة القمة بين نادي يوفنتوس وضيفه إنتر ميلان، التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم فريق "السيدة العجوز" بهدف سجله المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش عند الدقيقة 27، ورد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سريعا بهدف التعادل "للأفاعي" بحلول الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

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ورفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 32 نقطة، ويحتل المركز الأول في ترتيب الدوري "الكالتشيو".

بينما يشغل فريق يوفنتوس المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 30 نقطة.

المصدر: RT