الزمالك يتجاوز أبو سليم بشق الأنفس في المشوار بالكونفيدرالية الإفريقية (فيديو)

استهل نادي الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه أبو سليم الليبي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

ويدين الفريق المصري بالفضل في انتصاره لمهاجمه، يوسف إبراهيم أوباما، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

يوسف أوباما في مرمى أبو سليم الليبي pic.twitter.com/kAZgHJOUGN — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) November 26, 2023

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وحصد فريق الزمالك بذلك نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B) بفارق الأهداف خلف فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنغولي، الذي تغلب بدوره على ضيفه كويا الغيني بهدفين من دون رد، في المواجهة الأخرى التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT