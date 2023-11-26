 
مباشر
عاجل
حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر باتجاه بيتونيا بالضفة الغربية

الزمالك يتجاوز أبو سليم بشق الأنفس في المشوار بالكونفيدرالية الإفريقية (فيديو)

الرياضة

الزمالك يتجاوز أبو سليم بشق الأنفس في المشوار بالكونفيدرالية الإفريقية (فيديو)
twitter/ZSCOfficial
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whnl

استهل نادي الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه أبو سليم الليبي بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

ويدين الفريق المصري بالفضل في انتصاره لمهاجمه، يوسف إبراهيم أوباما، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

إقرأ المزيد
دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكرم وفادة ميدياما بثلاثية (فيديو)
دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكرم وفادة ميدياما بثلاثية (فيديو)

وحصد فريق الزمالك بذلك نقاط المباراة الثلاث ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية (B) بفارق الأهداف خلف فريق ساجرادا اسبيرانسا الأنغولي، الذي تغلب بدوره على ضيفه كويا الغيني بهدفين من دون رد، في المواجهة الأخرى التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا