الشيخ حمدان بن محمد يتقدم "تحدي دبي للجري" بمشاركة 226 ألف عداء.. ورواد فضاء من روسيا وأمريكا..فيديو

شهدت دبي اليوم الأحد انطلاق الدورة الخامسة من "تحدي دبي للجري" الذي تقدمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمشاركة 226 ألف عداء.

وشارك في "تحدي دبي للجري" إلى جوار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كل من رائدا الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وهزاع المنصوري وانضم إليهما رواد الفضاء زملاء النيادي من طاقم "البعثة 69" في رحلته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في السباق رواد الفضاء الأمريكيون: ستيفن بوين ووارين هوبيرغ وفرانسيسكو روبيو، ورواد الفضاء الروس: سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتلين وأندريه فيديايف.

حمدان بن محمد يقود "#تحدي_دبي_للجري" بمشاركة 226 ألف عدّاء في أكبر تجمع عالمي للجري#وامhttps://t.co/3Xqz35Qh5Gpic.twitter.com/1iml0G3SOt — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 26, 2023

شوفوا من يركض معانا اليوم في تحدي دبي 30x30!



Look who is running with us today at the Dubai fitness challenge 30x30! pic.twitter.com/IsekcNcG5y — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) November 26, 2023

وقدم سلطان النيادي علم "تحدي دبي للياقة" إلى الشيخ حمدان بن محمد مع انطلاق الدورة الخامسة لـ"تحدي دبي للجري"، وذلك تقديرا لحرص الشيخ حمدان بن محمد على أن "يكون مجتمع دبي مجتمعا نشطا مبادرا لممارسة الرياضة التي تعد من أهم أسباب الحفاظ على صحة الإنسان".

شكراً لجميع من شاركوا اليوم في #تحدي_دبي_للجري

أنتم مصدر إلهامنا وسعينا لتعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم. pic.twitter.com/wzVoStKohn — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) November 26, 2023

وكان رائد الفضاء سلطان النيادي قد حمل عَلَم "تحدي دبي للياقة" خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية، وهي الأطول في التاريخ لرائد فضاء عربي واستمرت لمدة ستة أشهر، من أجل تسليط الضوء على مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات للرياضة، وحرص القيادة الرشيدة في دبي على جعلها أساسا لحياة صحية لمجتمع منتج ومبدع وقادر على إلهام العالم نحو نوعيات حياة أفضل.

استقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، وتحول شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي، إلى مضمار جري ضخم، مما أتاح فرصة نادرة للعدائين للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مُفعمة بالحيوية.

ويضم "تحدي دبي للجري"، مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة، الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كيلومترات، والذي يسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كيلومترات، والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تُنسى في قلب المدينة، طبقا لوكالة "وام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: "يسعدنا أن نشهد النجاح الكبير الذي حققه (تحدي دبي للجري) هذا العام، إذ تعكس مشاركة عشرات الآلاف من العدائين من مختلف الخلفيات، روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، كما أن تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار جري عملاق بما يضمه من معالم دبي الشهيرة، أضاف بريقا خاصا لهذه الفعالية".

وأعرب الخاجة عن فخره بتطور "تحدي دبي للجري" ومكانته المتنامية كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، موجها رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في تحقيق النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي.

من جانبه، أعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، عن بالغ الشكر والتقدير إلى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحرصه المستمر على إعطاء المثال والقدوة في تشجيع الرياضة، والتحفيز على ممارستها، الأمر الذي يزيد من رسوخ مفاهيم الحياة الصحية ويجعل دبي نموذجا ملهما في توفير أفضل نوعيات الحياة.

ويعتبر "تحدي دبي للجري" أحد أبرز الفعاليات في "تحدي دبي للياقة"، وهي مبادرة أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 ضمن رؤيته في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطا، وأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة. ويأتي نجاح الدورة الخامسة من "تحدي دبي للجري" كدليل جديد على الروح الحيوية التي يتمتع بها مجتمع دبي، بالإضافة إلى التزام المدينة بتعزيز مجتمع نابض بالحياة وشامل يقدر الصحة وجودة الحياة والعمل الجماعي.

المصدر: "wam.ae"