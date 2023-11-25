ميلان يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الإيطالي

حقق نادي ميلان انتصارا طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه فيورنتينا، بفوزه عليه بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، في الجولة 13 للدوري.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد لهم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء.

كما يعود الفضل في فوز "الروسونيري" لحارس مرماه الفرنسي مايك ماينان، الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة خلال المباراة، التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق فريق ميلان أول انتصار له في آخر خمس مباريات بعد تعدلين وهزيمتين أيضا، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.

في حين تجمد رصيد نادي فيورنتينا عند 20 نقطة، ويشغل المركز السادس حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT