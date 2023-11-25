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دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكرم وفادة ميدياما بثلاثية (فيديو)

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يكرم وفادة ميدياما بثلاثية (فيديو)
twitter/AlAhly
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استهل نادي الأهلي المصري مشوار الدفاع عند لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في دور المجموعات بفوز كبير على ضيفه ميدياما الغاني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت.

ووقع على ثلاثية الفريق المصري كل من، المهاجم محمود كهربا، ولاعب خط الوسط حسين الشحات، والمهاجم صلاح محسن، في الدقائق (66، 75، 88) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

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وحصد نادي الأهلي بذلك نقاط المباراة الثلاث ويتقاسم صدارة المجموعة الأولى (A) مع فريق شباب رياضي بلوزداد الجزائري، الذي تغلب بدوره على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني، وبالنتيجة ذاتها (3-0) في المباراة، التي جمعتهما مساء يوم الجمعة.

المصدر: RT 

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