أرسنال ينتزع صدارة "البريمير ليغ" في الوقت القاتل

انتزع نادي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر فوزه على مضيفه برينتفورد (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 13 "للبريمير ليغ".

ويدين فريق "المدفعجية" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الألماني كاي هافيرتز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

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وحقق نادي أرسنال انتصاره الثاني على التوالي، واعتلى صدارة الدوري، برصيد 30 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة فريق مانشستر سيتي، الذي سقط في عقر داره في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه ليفربول.

في حين تعرض فريق برينتفورد للهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 16 نقطة، ويحتل حتى الآن المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT