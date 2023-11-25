سطو مسلح ومطاردة.. لحظات مرعبة عاشها فريد، مهاجم البرازيل السابق (فيديو)

تعرض مهاجم المنتخب البرازيلي السابق لكرة القدم، فريد، لعملية سطو مسلح ومطاردة من قبل لصوص استولوا على هاتفه المحمول وسيارته الفاخرة ذات الدفع الرباعي.

وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، في تقرير لها أن فريد أجبر على الخروج من سيارته تحت تهديد السلاح في عملية سطو مسلح مرعبة، قبل أن يركض خلف شجرة للاختباء من اللصوص.

وأظهرت لقطات الفيديو صورا لثلاثة رجال يخرجون من سيارة بيضاء لملاحقة فريد، ويجبرونه تحت تهديد السلاح على الخروج من سيارته الرباعية الدفع.

Assalto que o ex-atacante Fred, do Fluminense, sofreu na madrugada de quinta-feira, em Ipanema-RJ, voltando para casa após Fluminense 1x0 São Paulo.



🗞 @joseilan

🎥 Reprodução pic.twitter.com/qf4Ptmf179 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 24, 2023

وحدثت الواقعة عقب خروج فريد يوم الخميس الماضي، من ملعب "ماراكانا" بعد حضوره مباراة فريقه السابق فلومينينسي أمام نادي ساو باولو (1-0) في الدوري المحلي.

فريد كان قد بقي في ملعب "ماراكانا" عقب انتهاء المباراة لعقد جلسة غير رسمية مع لاعبي ومسؤولي فلومينينسي.

وقد استولى اللصوص على هاتف فريد المحمول وسيارته الفاخرة الرباعية الدفع، بينما استلقى اللاعب البرازيلي على الرصيف ووجهه في الأرض في لحظة من الرعب المطلق.

يذكر أن فريد (40 عاما) هو ثاني أكبر هداف في تاريخ نادي فلومينيزي برصيد 199 هدفا في جميع المسابقات، إضافة لتمثيله فرق أتلتيكو مينيرو وكروزيرو في البرازيل وليون الفرنسي الذي حقق معه 3 ألقاب للدوري في الفترة من 2006 إلى 2008.

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ودافع فريد عن ألوان منتخب البرازيل في 39 مباراة سجل خلالها 18 هدفا، وتوج في 2007 بلقب بطل "كوبا أمريكا" مع "السيليساو" وبعدها بـ6 سنوات حقق كأس العالم للقارات.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة، من تعرض منزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم، لعملية سطو مسلح أيضا.

كما جرى سطو مسلح في الجارة الأرجنتين، على عائلة الأرجنتينية، أنتونيلا روكوزو، زوجة الأسطورة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بمدينة روزاريو شمال شرقي البلاد.

المصدر: وسائل إعلام