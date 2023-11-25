جلسة محاكمة للاعب الجزائري في "نيس" الفرنسي يوسف عطّال الشهر المقبل لتضامنه مع فلسطين

أعلنت سلطات فرنسا أن الجزائري يوسف عطّال، مدافع "نيس" الفرنسي، سيُحاكم في 18 ديسمبر المقبل بتهمة "الحض على الكراهية بسبب الدين"، بعد نشره مقطع فيديو حول الحرب بين اسرائيل و"حماس".

وتمت إحالة عطال إلى مكتب النيابة العامة قبل استدعائه إلى المحكمة الجزائية في نيس، بعدما أوقفته الشرطة الفرنسية احتياطياً الجمعة.

وبانتظار صدور الحكم، سيوضع اللاعب تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو وصولا إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.

وسارع عطّال (27 عاماً) الى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرّر في 18 أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 من الشهر الماضي.

وجرى فتح تحقيق في 16 أكتوبر، بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الارهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معيّن".

وقال النادي آنذاك: "نود التأكيد على أن سمعة ووحدة نادي نيس تعتمد على سلوك جميع موظفيه الذين يجب أن يكونوا متوافقين مع القيّم التي تدافع عنها المؤسسة"، مؤكدا "التزامه الراسخ بشأن انتصار السلام على كل الاعتبارات الأخرى".

في حين أن عطال شارك مع منتخب بلاده مرتين ضمن تصفيات كأس العالم في 16 و19 نوفمبر.

وارتفعت الأصوات، بينها لرئيس بلدية نيس للتنديد بمقطع الفيديو الذي نشره عطال ويظهر فيه الداعية محمود الحسنات وهو يدلي، حسب ما زعم، بعبارات تم اعتبارها "معادية للسامية" وتدعو إلى "العنف" قبل ان يقوم بحذفه ويقدّم اعتذاره.

وجاء في اعتذار عطال: "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك".

وأشار إلى أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض"، مضيفا: "أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".

وتعرّض لاعبو كرة قدم آخرون لانتقادات لدعمهم الشعب الفلسطيني على غرار المهاجم الدولي السابق الفرنسي كريم بنزيمة.

المصدر: "فرانس برس"