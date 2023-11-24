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شاهد.. أول اهداف بيراميدز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الرياضة

شاهد.. أول اهداف بيراميدز في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
twitter/pyramidsfc
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استهل نادي بيراميدز المصري مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة.

ويدين الفريق المصري لمهاجمه الجنوب إفريقي، فخري لاكاي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض عند الدقيقة 54 من زمن اللقاء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحصد نادي بيراميدز نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى (A)، بانتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه نواذيبو الموريتاني، يوم غد الأحد.

المصدر: RT 

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