شاهد.. اتحاد جدة يتعثر من جديد

خرج نادي اتحاد جدة بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه الاتفاق (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة 14 لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف سجله اللاعب الهولندي جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف التعادل "للنمور" بحلول الدقيقة 54 من عمر المباراة التي جرت على ملعب نادي التعاون الجديد بمدينة بريدة.

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هدف الاتحاد الاول عبدالرزاق حمدالله 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/isyc79gyyp — سهم (@1SMi_) November 24, 2023

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يا ساتر .. صخب جمهور الاتحاد بعد هدف حمدالله!



😳😳😳😳😳😳😳

pic.twitter.com/RuWkuSq3uO — عمرو (@bt3) November 24, 2023

واكتفى نادي الاتحاد، حامل اللقب، بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 25 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الدوري، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي الاتفاق المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 23 نقطة.

المصدر: RT