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الأرجنتين تلحق هزيمة جديدة بالبرازيل (فيديو)

الرياضة

الأرجنتين تلحق هزيمة جديدة بالبرازيل (فيديو)
AP /Achmad Ibrahim
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أطاح المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت سن 17 عاما، بنظيره البرازيلي من الدور ربع النهائي لبطولة كاس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في إندونيسيا.

وألحق براعم الأرجنتين هزيمة ساحقة بمنافسيهم البرازيليين بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد "جاكرتا الدولي - Jakarta International Stadium" بالعاصمة جاكارتا.

ويدين منتخب "التانغو" بالفضل في انتصاره الكبير لمهاجمه كلاوديو إتشيفيري، الذي أحرز أهدافه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (28، 58، 71) من زمن اللقاء.

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وضرب منتخب الأرجنتين موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة، مع نظيره الألماني، الذي تغلب بدوره على منتخب إسبانيا بهدف وحيد سجله مهاجمه باري برونر عند الدقيقة 64 من طريق ركلة جزاء.

وجاء انتصار الأرجنتين، بعد يومين فقط من فوز منتخب للرجال على غريمه التقليدي البرازيلي (1-0) في عقر داره، في مباراة "السوبر كلاسيكو" التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "ماراكانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وقد شهدت المباراة أحداث شغب في المدرجات ومشاحنات وخشونة زائدة على أرض الميدان.

المصدر: RT 

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