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طرد لاعبة جمباز من المنتخب الأوكراني بسبب بولندا

الرياضة

طرد لاعبة جمباز من المنتخب الأوكراني بسبب بولندا
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تم طرد لاعبة الجمباز الأوكرانية فلادا نيكولتشينكو من منتخب بلادها بعد أن أعلنت كراهيتها لبولندا والبولنديين. 

وأعلن قرار الطرد القائم بأعمال وزير الشباب والرياضة في أوكرانيا ماتفي بيدني.

وفي وقت سابق، بدأ الاتحاد الأوكراني للجمباز إجراءات تأديبية بناء على تصريحات اللاعبة البالغة 20 عاما.

طرد لاعبة جمباز من المنتخب الأوكراني بسبب بولندا
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ففي 21 نوفمبر، نشرت نيكولتشينكو منشورا على صفحتها على "فيسبوك"عن كراهيتها لبولندا والبولنديين، قالت فيه: "لقد دمروا مزاجي في الصباح".

وتابعت:"أكره هذا البلد من كل قلبي، والأهم من ذلك كله، الناس الذين يعيشون هنا". وأكدت أنها انتهت في بولندا فقط لأن المطار في أوكرانيا كان مغلقا.

واعتذرت الرياضية في وقت لاحق عن كلماتها، ووصفت الحادثة بالانهيار النفسي، واعترفت بأنها نادمة على ما قالته.

وأجرت نيكولشينكو فصلا دراسيا رئيسيا في وارسو كما شاركت في بطولة الجمباز الإيقاعي "خريف وارسو"، وحصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2019.

المصدر: "لينتا.رو"

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