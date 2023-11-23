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3 أندية سعودية تتصارع على لاعب برشلونة

الرياضة

3 أندية سعودية تتصارع على لاعب برشلونة
AFP
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك اهتماما من أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع مدافع برشلونة ماركوس ألونسو خلال الفترة الحالية مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية.

وأضافت الصحيفة: "أندية الهلال والاتفاق والاتحاد استفسروا عن ألونسو، واللاعب لا يريد الإسراع في اتخاذ قراره، فهو مقتنع بأنه يمكن أن يكون مفيدا لبرشلونة، وربما ينتظر لنهاية الموسم قبل أن يتخذ قرار الرحيل".

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وأشار التقرير، إلى أن أتلتيكو مدريد مهتم أيضا بألونسو، كما أن مانشستر يونايتد كان مهتما به في الصيف ولم يتخذ أي خطوة جدية، رغم أن ألونسو لا يمانع في العودة للبريميرليغ، علما بأنه انتقل لبرشلونة من تشيلسي.

وشارك ألونسو هذا الموسم في 7 من أصل 17 مباراة رسمية خاضها الفريق الكتالوني هذا الموسم حتى الآن، ولعب أساسيا 4 مباريات فقط بمجموع 299 دقيقة.

وتقلص دور ألونسو، حيث يلعب كبديل لبالدي في مركز الظهير الأيسر، ولا يدفع به تشافي في قلب الدفاع كما كان يحدث الموسم الماضي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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