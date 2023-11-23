الإعلان عن عدد الرياضيين الذين فروا من أوكرانيا منذ فبراير 2022

نشر موقع news.liga الأوكراني وثيقة تبرز عدد الرياضيين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير 2022.

وذكر التقرير نقلا عن وزارة الرياضة والشباب الأوكرانية، أن 309 رياضيين ومدربين لم يعودوا إلى البلاد بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب المنشور، فإن عدد الرياضيين والمدربين الذين فروا (247 رياضيا ومدربا من الرياضات الأولمبية و49 رياضيا و13 مدربا من الرياضات غير الأولمبية)، يشكلون نسبة 3.41 % من جميع الرياضيين الذين غادروا أوكرانيا لتمثيل البلاد في المسابقات الدولية ومعسكرات التدريب.

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وتهدد وزارة الرياضة الأوكرانية من لا يعود ضمن الإطار الزمني المحدد بالطرد من المنتخب الوطني والحرمان من ألقابه.

وفي 14 نوفمبر الجاري أعلن قائد منتخب الصيد الأوكراني دانيل لياسوف، أن عضو الفريق أرتور بيلان تخلى عن الفريق بعد المنافسة في بطولة العالم بإيطاليا.

كما فر لاعب فريق شاختار الأوكراني ألكسندر راسبوتكو إلى روسيا في بداية أكتوبر الفائت، وأفيد بأن الرياضي البالغ 19 عاما اختفى بعد مباراة في دوري أبطال أوروبا للشباب ببلجيكا.

المصدر: "لينتا.رو"