بعد بيان النفي.. إنتر ميامي يتخذ خطوة معاكسة بشأن موسم الرياض

أقدم نادي إنتر ميامي الأمريكي على خطوة جديدة، بخصوص مشاركته في كأس موسم الرياض مع النصر والهلال السعوديين.

وكان موسم الرياض أعلن اتفاقه مع النادي الأمريكي على مشاركة الفريق في البطولة الودية الثلاثية رفقة عملاقي العاصمة السعودية.

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إلا أن النادي الأمريكي بعدها فاجأ الجميع بإصدار بيان مساء الثلاثاء، نفى فيه وجود أي اتفاق بشأن خوض البطولة الودية.

وبعد ذلك بساعات قليلة، حذف النادي البيان الذي نشره على موقعه الرسمي.

وذكر موقع "كووورة"، إن البطولة المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل، ستشهد تواجد الفريق الأمريكي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن النجمين ميسي ورونالدو شاركا في النسخة الأولى من كأس موسم الرياض في يناير الماضي.

إذ تواجد ميسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما قاد رونالدو فريق نجوم الدوري السعودي، وانتهى اللقاء بفوز بي إس جي بنتيجة (5-4).

المصدر: kooora