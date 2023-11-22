دماء ديدان الرمل تثير مخاوف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

أثارت دماء ديدان الرمل مخاوف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، كوسيلة للحصول على مادة محظورة، وفقا لمجلة ركوب الدراجات الفرنسية.

يشير اكتشاف حديث إلى أن الدم المستخرج من ديدان "اللوغ"، المعروفة أيضا باسم الديدان الرملية، والتي تستخدم عادة كطعم لصيد الأسماك، قد يكون أحدث طريقة لتحسين الأداء في ركوب الدراجات الاحترافية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الهيموغلوبين المستخرج منها معروف بقدرته الاستثنائية على حمل الأكسجين أكثر بـ 40 مرة من جزيء الهيموغلوبين البشري.

"A recent revelation suggests that blood extracted from lugworms, also known as sandworms, commonly used as fishing bait, might be the latest performance-enhancing method in professional cycling." #dopinghttps://t.co/FPbac5qRkl — Dr. Emir Crowne (@EmirCrowne) November 21, 2023

وهذا يعني أنه يمكن استخدام الهيموغلوبين الموجود في دم دودة الرمل كبديل للدم مما يزيد من قدرة الرياضي على التحمل وأدائه.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه تم التواصل مع مبتكر هذه التقنية د.فرانك زال، مؤسس شركة Hemarina في عام 2020 من قبل أحد الدراجين المشهورين والمشاركين في سباق فرنسا للدراجات يسعى لاستخدام المنتج.

وبعد ذلك، أبلغ العالم وكالات إنفاذ القانون الفرنسية بالحادثة، وأكد المدير العلمي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أوليفييه رابين، أن الوكالة على علم بالشائعات حول هذا الشكل الجديد من المنشطات، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يستخدم أحد نوعا جديدا من المنشطات.

المصدر: cyclingmagazine.ca