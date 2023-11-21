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تصفيات مونديال 2026.. اليابان تقسو على سوريا بالشوط الأول (فيديو)

الرياضة

تصفيات مونديال 2026.. اليابان تقسو على سوريا بالشوط الأول (فيديو)
twitter/AlkassTVSports
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تقدم المنتخب الياباني على مضيفه السوري (3-0) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح الياباني تاكيفوسا كوبو التسجيل "للساموراي" في الدقيقة 32، ومن ثم أضاف زميله أياسي يويدا هدفين لبلاده في الدقيقتين (37 و40) من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية.

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المصدر: RT 

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