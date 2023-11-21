تصفيات مونديال 2026.. اليابان تقسو على سوريا بالشوط الأول (فيديو)

تقدم المنتخب الياباني على مضيفه السوري (3-0) في المباراة بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح الياباني تاكيفوسا كوبو التسجيل "للساموراي" في الدقيقة 32، ومن ثم أضاف زميله أياسي يويدا هدفين لبلاده في الدقيقتين (37 و40) من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية.

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 1 اليابان | قوووووول اليابان الاول كوبو



pic.twitter.com/8Q39b2mW9v — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

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هدف جميل جدًا جدًا من اليابان ضد سوريا! 🇯🇵😳 pic.twitter.com/9eK5VdHP2g — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 21, 2023

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 3 اليابان | قوووووول اليابان الثالث أويدا



pic.twitter.com/DSbqSYGwZA — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

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المصدر: RT