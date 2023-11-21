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ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة جديدة

الرياضة

ليفربول يهنئ محمد صلاح بجائزة جديدة
AFP
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حصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفاز محمد صلاح، بالجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير، بعد مساهمته في تحقيق فريق "الريدز" تائج إيجابية خلال شهر أكتوبر 2023.

وسجل النجم المصري 5 أهداف خلال 3 مباريات ضمن "البريمير ليغ" خلال الشهر الماضي، لينال هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي.

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وهنأ نادي ليفربول مهاجمه محمد صلاح، بعد فوزه بهذه الجائزة المقدمة من رابطة "البريميرليغ"، عبر حسابه في منصة "إكس": "للشهر الثاني على التوالي، الملك المصري يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور.

تهانينا يا مو 👏".

والجائزة هي الثالثة لمحمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، عن أكتوبر الماضي، إذ سبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة "البريميرليغ"، وأفضل لاعب في نادي ليفربول عن أكتوبر 2023.

المصدر: "twitter/LFC" 

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